Rosangella Barbarán: “Es momento de retomar conversaciones sobre la vacancia con las bancadas de izquierda”

La congresista Rosangella Barbarán (Fuerza Popular) consideró que “es momento” de plantear un proceso de vacancia contra el presidente de la República, Pedro Castillo, y conversar dicha propuesta con las bancadas de izquierda, que se han caracterizado por apoyar al oficialismo.

“Es momento de retomar las conversaciones respecto a la vacancia con las bancadas de izquierda. Dudo que esta vez mantengan su posición de apoyo a Pedro Castillo. ¡Háganlo por el país!”, escribió a través de su cuenta de Twitter. Esto en el marco de las seis investigaciones que le sigue la Fiscalía al jefe de Estado.

También puedes leer: Yenifer Paredes y José Medina fueron trasladados al penal Ancón II esta madrugada

Es momento de retomar las conversaciones respecto a la vacancia con las bancadas de izquierda. Dudo que esta vez mantengan su posición de apoyo a Pedro Castillo.

¡Háganlo por el país! — Rosangella Barbarán 🇵🇪 (@rbarbaranr) August 29, 2022

Cabe precisar que en el Congreso hay distintas posiciones con respecto a la salida a la crisis. La semana pasada, la segunda vicepresidenta del Congreso, Digna Calle (Podemos Perú), pidió a sus colegas debatir su proyecto para el adelanto de elecciones generales.

En tanto, un sector de la oposición anunció que ya está preparando la tercera moción de vacancia contra el jefe de Estado.

Sobre prisión preventiva

La legisladora del partido naranja también se pronunció luego que el Poder Judicial declarara fundado el pedido de prisión preventiva por 30 meses contra Yenifer Paredes, hermana de la primera dama Lilia Paredes.

En esa línea, mencionó que fue el mandatario quien ha involucrado a su entorno familiar en presuntos actos de corrupción.

“Pedro Castillo no solo le habría robado al pueblo, sino que involucró a las personas a las que debería amar y cuidar. 30 meses de prisión preventiva no se le desea a nadie, pero no debemos permitir más paralización por interferencias de funcionarios y allegados corruptos“, señaló.

También te puede interesar: Pedro Castillo: Tacneños abuchean y lanzan huevos al presidente

Más noticias en Exitosa: