Rosángela Espinoza se separa de la perrita de su expareja: “no quería negociar, solo quería llevársela”

Luego de confirmar hace unas semanas el fin de su relación sentimental, Rosángela Espinoza sufrió una nueva pérdida el último fin de semana. Y es que su expareja Víctor Hugo le quitó a su perra Bianca, con quien la chica reality se había encariñado mucho.







‘Rous’ no dejó de publicar ayer diversos videos con canciones muy tristes de su engreída en sus redes sociales y al ser interrogada contó que su ex decidió llevársela y no quiso negociar con ella pese a que la mascota ya estaba muy acostumbrada a su lado.

“Para los que preguntan: Bianca no era mía sino de mi ex, como ya no estamos, tuve que dársela”, escribió en sus historias de Instagram. Según la integrante de ‘EEG’, el can quería quedarse con ella: “Bianca se desesperaba cada vez que me veía, definitivamente quería irse conmigo”.





En ese sentido, aprovechó ayer para lanzar varios dardos contra su expareja, quien se habría negado a negociar para que ella al menos pueda visitarla.

“Tan bella y única. No quise entregarla, el dueño (Víctor Hugo) vino a buscarla y no quería negociar para nada, solo quería llevársela. En fin, es horrible lo que siento ahora, despertar y no verla a mi lado, extraño a mi engreída”, sentenció Rosángela.

