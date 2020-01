Rosa Bartra, candidata al Congreso por Solidaridad Nacional, confirmó las especulaciones que se venían dando en las redes sociales, de que la campaña de Solidaridad Nacional estaba siendo manejada por José David Quispe, más conocido como “Ítalo” Quispe.

“¿Es bonito estar en familia, no? (Ítalo Quispe) forma parte de la campaña de Solidaridad Nacional, ¿hay algún problema con eso?”, mencionó a la defensiva Rosa Bartra a Claudia Chiroque durante el programa ‘Exitosa te Escucha’.

Tras esta respuesta, Claudia le recordó a Bartra que Quispe, en su momento, se encargó de emitir señales falsas por medido de cuentas falsas desde la Municipalidad de Lima para potenciar la imagen del entonces alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio.

“Bueno, entonces me gustaría que cuando el señor esté aquí usted se lo pregunte, porque si me va a venir a preguntar por las acusaciones ciertas o falsas que han tenido una serie de personas…, y todavía me acusa sobre todo el mundo y quiere que le responda por los demás”, respondió Rosa Bartra.

Pero muchos se preguntarán, ¿quién es Ítalo Quispe?

En su momento, aproximadamente hace 2 años, el portal de noticias ‘Spacio Libre’ reveló un audio en donde se puede escuchar el nombre del entonces gerente de comunicaciones de la Municipalidad de Lima, Ítalo Quispe, brazo derecho de Luis Castañeda Lossio.

Gracias al audio, se conoció que Quispe era el que concretaba algunas acciones, por lo escuchado era la difusión de un tuit a través de las cuentas personales y falsas de los que trabajaban como community manager en las diversas dependencias de la municipalidad.