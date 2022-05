Roque Benavides sobre Minem: “40 años trabajando en la industria minera y no los conozco”

En entrevista con Exitosa, el presidente del directorio de la compañía de minas Buenaventura, Roque Benavides, habló sobre el actual Ministerio de Energía y Minas (Minem), indicando que no ha tenido la oportunidad de conocerlos, ni tampoco está al tanto de sus aportes a la industria minera.

También te puede interesar: “Quieren removerme del cargo”, alega el presidente del JNE sobre las acusaciones de fraude electoral

En plática con Karina Novoa, en ‘Informamos y Opinamos’, el ingeniero civil indicó que no está conforme con la elección de los encargados del departamento minero, pues la cartera de ministros, tanto las personas como sus respectivos trabajos en el área, no es conocida.

A pesar de contar con más de 40 años en la actividad, Benavides no ha visto en persona, ni siquiera, al actual titular del ministerio, Carlos Palacios Pérez. Expresa que no los debieron colocar en el cargo solo porque “necesitaban puestos de trabajo”.

“Nosotros no los hemos conocido. Sinceramente, no son personas que han estado en la actividad minera en los últimos años, no han tenido mayor relevancia en el sector minero. No conozco al ministro de Energía y Minas, no ha convocado a las empresas que somos parte importante de la producción nacional”, dijo el poderoso empresario.

“En ese sentido, creo que la ‘chamba’ que han conseguido en Perú Libre no es el objetivo, yo entiendo que haya gente que necesita puestos de trabajo, pero lo que necesitamos a nivel de Gobierno es buscar al mejor talento. No tengo por qué poner en tela de juicio a las personas que están en Minem porque no los conozco, pero si puedo decir que, si en 40 años de trabajar en la industria minera no se les ha conocido, simplemente es porque no han estado en el sector”, añadió.

Más noticias en Exitosa: