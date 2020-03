Ronaldinho está en la cárcel porque “es un tonto”, señala su abogado

El panorama para Ronaldinho sigue siendo grave. La Justicia de Paraguay dictaminó prisión preventiva para el brasileño y todo indica que estará retenido hasta que se resuelva el caso.

Medios paraguayos aseguran que podría estar hasta seis meses detenido, porque es lo que puede durar el caso.

Su abogado, Adolfo Marín remarcó a Folha do Sao Paulo: “Ronaldinho es padre, y en lugar de estar con su hijo, que hoy celebra su cumpleaños, está dando declaraciones, diciendo la verdad ante la Justicia paraguaya. El juzgado considera que estamos ante un hecho punible grave porque atentó contra intereses de la República, contra el Estado paraguayo. La Justicia no ha entendido que él no sabía que cometía un delito porque le dieron unos documentos falsos. Es un tonto”.

Lo cierto es que Dinho podría llegar a pasar seis meses detenido y lo que busca su abogado es llegar a reducir la pena con prisión domiciliaria y que no salga de Paraguay.