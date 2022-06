Ron DeSantis, gobernador de La Florida, calificó elección de Gustavo Petro como: “preocupante y decepcionante”

El actual gobernador del Estado de la Florida, en Estados Unidos, Ron DeSantis, se pronunció para manifestar su descontento tras los resultados de las elecciones presidenciales del pasado domingo 19 de junio, donde los colombianos eligieron como su nuevo presidente a Gustavo Petro Urrego, quien asumirá el cargo el próximo 7 de agosto.

El político republicano se refirió a Petro Urrego como “un exnarcoterrorista, marxista”, afirmando que desde su punto de vista, su elección resulta “preocupante y decepcionante” para la región.

También te puede interesar: Óscar Zea tras triunfo de Gustavo Petro en Colombia: “Nadie promoverá comisiones investigadoras que harán perder tiempo y dinero”

Para el gobernador de Florida, la elección de Petro Urrego como nuevo presidente de Colombia, es una forma en la que los distintos países de la región nuevamente han virado, de forma masiva, a la “ideología totalitaria de izquierda”.

Afirmó también que, desde su punto de vista, ello refiere una “amenaza creciente”.

“Va a ser desastroso”, indicó también DeSantis en una conferencia de prensa, expresando su opinión frente a lo que podría significar el gobierno de Petro en Colombia. También advirtió acerca del panorama actual del hemisferio donde remite situaciones vividas décadas atrás, en épocas de la Guerra Fría, con el choque de ideologías en diferentes países y presencia de gobiernos marxistas, extremistas y totalitarios.

The election in Colombia of a former narco-terrorist Marxist is troubling and disappointing. The spread of left-wing totalitarian ideology in the Western Hemisphere is a growing threat. Florida stands with Colombian Americans on the side of freedom. pic.twitter.com/0O7UVccH6M

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) June 20, 2022