Rodrigo Vilca: Newcastle oficializa el fichaje del peruano de 23 años

¡Bienvenido a Newcastle United, Rodrigo! El Newcastle oficializó el fichaje del futbolista peruano de 23 años, Rodrigo Vilca, procedente del equipo limeño de Deportivo Municipal. Así lo informó la escuadra inglés a través de sus redes sociales.



“Se complace en anunciar el fichaje de Rodrigo Vilca procedente del Deportivo Municipal. El centrocampista peruano de 21 años ha puesto la pluma sobre el papel en un contrato de cuatro años con las Urracas e inicialmente se unirá a la Sub-23″, señalaron en su cuenta oficial.

✍️ #NUFC are pleased to announce the signing of Rodrigo Vilca from Deportivo Municipal.

The 21-year old Peruvian midfielder has put pen to paper on a four-year deal with the Magpies and will initially join up with the U23s.

Welcome to Newcastle United, Rodrigo! 🇵🇪

— Newcastle United FC (@NUFC) October 5, 2020