Rodrigo Vilca debutó con el Newcastle United en el torneo Sub 23

Sueño realizado a base de sacrificios, Rodrigo Vilca nunca olvidará el 19 de octubre del 2020, debido a que ese día marcó su debut en el fútbol

europeo.



El volante peruano jugó su primer partido con la camiseta del Newcastle United en el torneo Sub 23 de la Premier League 2. El ex mediocampista de Deportivo Municipal fue considerado por su entrenador para asumir la organización del equipo ante un rival complicado como Fulham en un torneo de alto rigor a pesar de ser Sub 23.

Al final las ‘Urracas’ se impusieron por 3-2 y sumaron siete puntos, ubicándose en el puesto 5 del grupo 2. Rodrigo Vilca utilizó la camiseta “10” y fue vital para que Newcastle pueda voltear el partido 2-1 siendo participativo en el mediocampo e integrándose por completo al funcionamiento del equipo.

Por el momento el mediocampista continuará en su adaptación a la ciudad, idioma y forma de juego durante unos meses con el objetivo que esa evaluación en enero pueda llegar a su fin.

Newcastle decidirá si para la siguiente apertura del mercado de pases pueda integrarse al primer equipo o ser prestado a la segunda división. Este encuentro fue observado por Steve Bruce técnico del plantel principal, quien aprobó el rendimiento del volante peruano, que mostró buen trato del balón.

