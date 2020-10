Rodney Pio denunció a Shirley Arica por agresión física: “Me ha reventado un florero en la cabeza”

Luego de pasar una noche en la comisaría por supuestamente agredir a su expareja Shirley Arica, Rodney Pio salió al frente para desmentir esta versión y contar que es ella quien en más de una oportunidad lo ha agredido, al punto de romperle un florero en la cabeza.







“Shirley es la pegalona, a mí en varias ocasiones me ha agredido cuando estábamos juntos y luego separados. Me ha reventado un florero en la cabeza, pero nunca la denuncié por mi hija, por evitar un escándalo y no dañar a mi hija de ver a su madre en la cárcel, pero hoy me arrepiento”, dijo en el programa ‘Amor y fuego’ el primo del exfutbolista Juan ‘Loco’ Vargas.

Sin embargo, lo más grave que sindicó Pío fue que la modelo es capaz de autolesionarse para denunciar falsamente. “He sido testigo que una vez agarró un adorno y se lo tiró en la cabeza para luego denunciar que tiene un chichón, ella se autolesiona y por eso he pedido un examen psicológico”, aseveró Rodney que actualmente se sumó al elenco del programa ‘La vacuna del humor’ de Carlos Álvarez.





“Ella vive con mi hija y no es una persona normal, lo que ha hecho ahora es lo último que podía esperar de ella. Ya no quiero saber nada”, aseveró Rodney que frente a las cámaras le pidió formalmente el divorcio a la ‘chica realidad’.

MÓNICA SÁNCHEZ REVELA QUE SU HIJA LUCHA CONTRA EL CÁNCER HACE 4 MESES

Hace cuatro meses que la vida en el hogar de la actriz Mónica Sánchez dio un giro inesperado cuando a su menor hija de 14 años se le diagnosticó cáncer. No solo se armó de valor para enfrentar la lucha contra este terrible mal, también le dio fuerzas a su segunda heredera para juntas hacer frente a esta enfermedad.

Como se recuerda, la actriz peruana decidió no ser parte de la cuarta temporada de la serie De vuelta al barrio, pese a tener uno de los papeles protagónicos. Recién ayer, mientras tenía un enlace en vivo por Instagram con Lis Arriaga, una peruana que radica en Alemania, fue que contó por qué tomó esa decisión.

“Lo voy a contar con el permiso de mi hija Miranda, ella está transitando en quimioterapia. Tiene linfoma de Hodgkin que es curable. Estamos transitando poco más de 4 meses. Es una niña de 14 años que comprende, que lo vive con entereza, se rapó el pelo antes que se le caiga, ella tomó las riendas. Tiene peluca, pero la usa para jugar y se le ve hermosa”, contó la artista.