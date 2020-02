Rocío Miranda arremete contra Jossmery Toledo y le recomendó más ‘ubicaína’

La modelo Rocío Miranda criticó a la expolicía Rossmery Toledo por sus pretensiones salariales para ingresar a su grupo ‘Las Amazonas’. Miranda dijo que le faltaba más ‘ubicaína’ a la eex suboficial de Tercera.

“Quería cobrar 1500 dólares por cada presentación y es mucho para alguien que recién está empezando. Está mal asesorada, le recomendaría más ‘ubicaína’, humildad y que regrese a la realidad”, dijo la conductura de Huariques, por Exitosa TV.

La deportista indicó que si la ex agente policial se quiere dedicar al mundo del modelaje no debe ser una improvisada. “Si quiere dedicarse al mundo del modelaje se tiene que preparar y no buscar el camino más fácil”, comentó.

Cabe recalcar que Toledo saltó a la fama tras publicar un vídeo realizando un reto vistiendo el uniforme policial. Este material provocó que la Inspectoría de la Policía Nacional del Perú le abriera un proceso disciplinario. Sin embargo, Jossmery se anticipió y pidió su baja.