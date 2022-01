Robles criticó ataques a Castillo por entrevista: “Ojalá tuvieran la misma celeridad con Repsol”

Silvana Robles, congresista de Perú Libre, criticó los ataques contra el presidente de la República, Pedro Castillo, luego que concediera una entrevista internacional a CNN en español, la primera desde que asumió el cargo el 28 de julio del 2021.





A través de su cuenta de Twitter, la legisladora perulibrista también instó a los opositores del jefe de Estado a pronunciarse por el derrame de petróleo ocurrido el pasado 15 de enero en el mar de Ventanilla.





“La DBA reacciona presurosa por la entrevista del Pdte. Castillo. Ojalá tuvieran la misma celeridad para exigir a REPSOL que remedie el daño causado a nuestro mar. (…) No son capaces de ir contra sus patrones, pero sí por un rondero que impidió que la mafia llegue nuevamente al poder”, manifestó Robles Araujo.

Pedro Castillo dio su primera entrevista internacional

El presidente Pedro Castillo aseguró que culminará su mandato en el año 2026 a pesar que “un sector del Congreso” ha buscado su vacancia. En ese sentido, el jefe de Estado indicó que este grupo de parlamentarios “tienen su propia agenda”.

“Por supuesto (que voy a terminar mi mandato), el pueblo me ha traído acá. No para hacer lo que se sospecha, sino para hacer las cosas bien. Yo no voy a robarle un centavo a mi país”, manifestó el mandatario en una entrevista con CNN en español.

