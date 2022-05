Roberto Sánchez sobre Las Bambas: “La voluntad del Gobierno es recuperar la paz social”

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, se manifestó acerca del conflicto social que se registra en Apurímac en torno a la minería Las Bambas. En esa línea, el funcionario consideró que las autoridades del Gobierno del presidente de la República, Pedro Castillo, tienen el objetivo de “recuperar la paz social” y que, por ese motivo, han dialogado con las comunidades de la región para el levantamiento del estado de emergencia en el distrito Challhuahuacho.

“La voluntad del Gobierno es recuperar la paz social. El día de mañana los presidentes de las comunidades están llegando a Lima. Habrán evaluado el levantamiento de emergencia simultáneo al compromiso comunitario de liberar la actividad social, productiva y económica”, indicó el ministro Sánchez.

Asimismo, informó que las funcionarios de las diversas carteras ministeriales instalarán una mesa de diálogo para escuchar las demandas y atender las necesidades de los ciudadanos. En ese sentido, recordó que la población reclama beneficios desde antes de las Elecciones Generales 2021, que dieron como ganador al presidente Castillo.

“Hay un reclamo que no es desde hace 9 meses. Son comunidades que están pidiendo cumplimiento del compromiso que no se da hace 10 años. En el 2016 se emitió un decreto supremo que decía el distrito de Challhuahacho es declarado como prioridad en el desarrollo nacional. Desde entonces, los gobiernos han firmado actas infinitas, pero no tienen saneamiento, ni una carretera pavimentada y sus hospitales están a medias”, añadió.

Además, indicó que la empresa minera no ha cumplido de manera reiterada los compromisos con la población peruana, pero que el conflicto también es responsabilidad del Gobierno.

“El 100% de compromisos de parte de la empresa no se han cumplido. En materia de inversión pública hay muchos temas que están trabados. Eso tiene que asumir su propia autocrítica el gobierno regional y el gobierno nacional”, sostuvo.

