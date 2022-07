Roberto Sánchez: “Respetemos a nuestras rondas campesinas, son un patrimonio importante”

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, saludó desde el Gobierno el resguardo de los dos periodistas de América TV que fueron presuntamente secuestrados por las rondas campesinas en Cajamarca y destacó que este hecho “no haya llegado a mayores”.

Si bien mencionó la importancia de preservar la libertad de prensa, señaló que todos los peruanos debemos respetar a las juntas rendiles y su “lógica consuetidinaria de seguridad”. Además, pidió no utilizar este tema para criticar al Gobierno con fines políticos.

“No exageremos, preservemos la libertad de prensa, preservemos el respeto a las comunidades. (…) No intentemos utilizar una situación así crítica, difícil, para golpear con una mirada política, porque eso es lo que hoy también se está haciendo, no por todos, pero hay sectores”, declaró el titular del Mincetur en una entrevista a TVPerú.

También puedes leer | Minsa: efectividad de la tercera dosis es más del 87 % comparada con tener solo dos dosis de la vacuna

“Hay mucho que hacer todavía, pero respetemos a nuestras rondas campesinas, que son un patrimonio importante y desde acá saludo y respeto a todas las rondas campesinas, cajamarquinas y de todo el Perú”, expresó.

En ese contexto, el integrante del gabinete explicó que se debe pedir permiso para ingresar a zonas resguardas por los ronderos, como los condominios en las zonas urbanas con la finalidad de evitar “excesos”.

“Nosotros estamos preocupados, pero no queremos ir a lo errático. (…) Usted no puede entrar a un condominio, se pide permiso. (Pero) no es lo mismo un centro urbano de condominio, que nuestras comunidades. Ahí se ha visto, en la cámara, cerros arriba, empinados, que tienen su lógica concesionaria de seguridad”, apuntó.

Más en Exitosa