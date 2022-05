Roberto Sánchez prefiere no responder críticas del ministro de Energía y Minas sobre su presencia en Las Bambas

En entrevista con Exitosa, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, prefierió no responder críticas del titular de Energía y Minas, Carlos Palacios, quien cuestionó su presencia y el hecho de que, en representación del Gobierno, lidere las conversaciones con las comunidades y la minera Las Bambas.

“Vamos a los temas realmente importantes. Los temas importantes es la solución de una buena vez a este conflicto, que tiene ya más de 30 días, dañando la vida comunitaria. [¿O sea, no le vas a contestar?] En lo absoluto. Yo creo que es importante que todos y todas mantengamos la serenidad, la autocrítica y la voluntad de solucionar esta situación que afecta al país, a las comunidades y al distrito de Challhuahuacho“, declaró en nuestro medio.

En esa línea, Sánchez Palomino dijo ser respetuoso de la opinión y las labores que lleven a cabo sus colegas del Gabinete Ministerial. “Yo soy respetuoso del ministro, de todos los ministros, de todas las labores y tareas”, detalló.

“Más allá de esto y lo otro, literalmente el premier Aníbal Torres ha dicho que levantamos la declaratoria de emergencia simultáneamente a la necesidad de que las comunidades levanten también sus medidas y garanticen paz social, restableciendo las actividades económicas y comerciales de todo el distrito, instalando de inmediato una mesa de diálogo permanente, con un comité de garantes, a fin de atender uno a uno”, puntualizó en Exitosa.

¿Qué dijo Carlos Palacios?

“No sé que hace Roberto Sánchez (ministro de Comercio Exterior y Turismo) en Las Bambas. (¿Ha sido encargado por el premier para liderar las conversaciones en Las Bambas?) Eso dicen, no le tengo antipatía pero es como que yo vaya a solucionar el problema en la falta de algodón”, declaró el titular del Ministerio de Energía y Minas (Minas) en Exitosa.

Además, criticó que haya sido Sánchez quien abordará el primer helicóptero rumbo a Challhuahuacho, zona en la que se desarrolló la mesa de diálogo.

“En el primer vuelo (del helicóptero) abordaron la vicepresidenta Dina Boluarte y el ministro Sánchez del Mincetur. Estoy yendo en el segundo vuelo. No me han dejado ir en el primer vuelo. No sé porque ha sucedido eso. Yo debí estar al frente (de las conversaciones entre la comunidad y la empresa minera). A mí me ha invitado la comunidad”, manifestó.

