Roberto Sánchez: “No se logró la meta pero seguimos creyendo en la rojiblanca siempre”

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, envió un mensaje de apoyo a la selección peruana de fútbol tras su derrota ante Australia y la no clasificación al Mundial de Qatar 2022. En esa línea, señaló que a pesar de no haber logrado la meta, seguiremos creyendo en la blanquirroja.

Además, mandó fuerzas a los jugadores Luis Advíncula como lateral derecho y el delantero Alex Valera al fallar en la tanda de penales y darles la clasificación a la selección australiana.

“No se logró la meta, pero seguimos creyendo en la rojiblanca siempre. ¡Arriba Perú! gracias muchachos, a sacar lecciones y seguir encumbrando al Perú. Fuerza Luis Advíncula, Alex Valera. Éxitos a la selección de Australia“, escribió el titular del Mincetur en su cuenta de Twitter.

No se logró la meta pero seguimos creyendo en la rojiblanca siempre. ¡Arriba Perú! gracias muchachos a sacar lecciones y seguir encumbrando al Perú. @TuFPF fuerza @luisadvincula17 @Alexvalera_09 éxitos a la selección de Australia @embauslima @exitosape — Roberto Sánchez Palomino (@RobertoSanchP) June 13, 2022

Como se conoce, Luis Advíncula se mostró muy afectado por la no clasificación de la bicolor al mundial de Qatar 2022 y, además de pedir perdón a los hinchas de la blanquirroja, anunció su retiro del equipo de todos.

“Primero, pido perdón a mi familia y amigos por el dolor que causé a todo el Perú. Soy el único responsable de esta debacle y no me alcanzará la vida para pedir disculpas. Yo hoy hasta aquí llegué, doy un paso al costado de la selección. No creo que tenga fuerzas para levantarme de esto. A mis compañeros, muchas gracias por todo y perdón por tan poco”, escribió Advíncula en su cuenta de Instagram.

Luego de que terminara la tanda de penales ante Australia, el lateral peruano cayó al piso, llorando y lamentando el penal que no pudo convertir en gol.

