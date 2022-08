Roberto Sánchez: Informe por traición a la patria contra Pedro Castillo es un “atentado contra el Estado de Derecho”

“Yo no lo estoy diciendo que le voy a dar el mar para Bolivia (…) Ahora nos pondremos de acuerdo. Le consultaremos al pueblo. Para eso se necesita que el pueblo se manifieste. (…) ¿Qué pasaría si los peruanos están de acuerdo? Yo me debo al pueblo, jamás haría algo que el pueblo no quiera”, dijo Castillo aquella vez.

Con la responsabilidad y objetividad que nos caracteriza, hemos presentado el informe final de la #DenunciaConstitucional 219 contra el Presidente #PedroCastillo a la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales. pic.twitter.com/0I798twwMe — Wilson Soto Palacios (@wilsonsotop) August 8, 2022