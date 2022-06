Roberto Sánchez: “Estaría contento de que se declare feriado el día del repechaje”

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, consideró que estaría “contento” de que el Consejo de Ministros apruebe el pedido de declarar feriado recuperable el próximo lunes 13 de junio para celebrar el repechaje al Mundial Qatar 2022 entre la Selección Peruana de Fútbol y Australia.

En esa línea, el funcionario indicó que “no todos los días hay un evento como este” y que esta medida será analizada por los titulares de las diferentes carteras ministeriales.

“Todos los días no hay un evento como este. Yo estaría contento y feliz de que se tome la decisión, pero es solo mi opinión personal. Ahora se tratará con todas las medidas económicas, sociales, de responsabilidad para que sea un día en que todos celebramos. Eso no quiere decir que entramos al fracaso y al colapso económico, y me rajo las vestiduras. Serenidad”, declaró el ministro Sánchez ante la prensa.

Asimismo, señaló que los ciudadanos peruanos tienen muchas expectativas del partido y que tienen la esperanza de que la selección gane, y se celebre el triunfo.

“Las expectativas vieran las iniciativas que hay. Todos estamos con esperanza, ya queremos celebrar. En Gamarra se han comprado polos de la selección. Es decir, creo que estamos en un marco donde también es justo celebrar. Lo vamos a hacer con las medidas del caso escuchando las diferentes propuestas”, dijo.

Por su parte, el ministro de Cultura, Alejandro Salas, consideró que si el Gabinete Ministerial decide declarar feriado por el repechaje mundialista se registrará un impacto positivo en la reactivación económica del país. En ese sentido, indicó que la selección se ha convertido en un “orgullo y un símbolo de identidad” para los peruanos.

“Por encargo del Premier estamos viendo el tema del feriado del lunes 13, para que sea un feriado recuperable a partir del mediodía. No podemos engañarnos, no hay peruanos que no quieran ver la clasificación de nuestra selección”, señaló el ministro Salas.

