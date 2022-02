Roberto Sánchez: “En siete meses de gobierno no aspiren a que se construya Roma”

En entrevista con Exitosa, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, le dijo a la oposición congresal y al país que no se le pida al Gobierno de Pedro Castillo solucionar en apenas siete meses los problemas que aquejan a la nación desde hace 200 años.





Durante el diálogo con Nicolás Lúcar, en ‘Hablemos Claro’, el titular del Mincetur aseveró que, a diferencia de anteriores gobiernos, a esta gestión se le piden logros en un menor periodo de tiempo y no se tiene en cuenta el contexto de crisis política, económica y sanitaria.





“Si uno hace un recuento de estos siete meses, vas a tener una primacía de un Congreso que voto de manera irracional. Por ejemplo, solo por insistencia han hecho modificaciones constitucionales”, manifestó.

“… en siete meses de gobierno, por favor, no aspiren a que se construya Roma. Nadie en siete meses ha logrado ni siquiera lo que se le pide a este Gobierno”, agregó.

En esa línea, Sánchez dijo que un sector de congresistas del bloque de la oposición se niega a dialogar con el Ejecutivo, por lo que les pidió cooperar para dejar atrás la crisis política.

“Ya deberíamos pasar a otra etapa y no estar en estos escenarios de complot y de reuniones a escondidas en vez de reafirmar el equilibrio de poderes”, indicó.

De otro lado, el ministro Sánchez se refirió a la reunión que sostuvieron la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva (Acción Popular), y otros nueve congresistas de la oposición en un lujoso hotel de Miraflores. Según el semanario ‘Hildebrandt en sus trece’, el punto central del encuentro fue discutir la vacancia presidencial.

Al respecto, dijo que al interior de Palacio de Gobierno “jamás” se ha hablado de la posibilidad de cerrar el Parlamento.

“Jamás hemos tenido una reunión para ver cómo cerramos el Congreso. Jamás vamos a complotar contra el otro poder del Estado”, señaló.

Agregó que no se podría imaginar al expresidente y fundador de Acción Popular, Fernando Belaunde Terry, reuniéndose a escondidas para tramar un golpe de Estado.

“Hoy estamos en un periodo muy crítico, yo no me imagino a don Fernando Belaunde Terry reuniéndose a escondidas para perpetrar un golpe de Estado o ver cómo vaca a otro presidente. Tampoco me imagino a Haya de la Torre haciendo reuniones a escondidas”, puntualizó.

