Roberto Mosquera se retracta por declaraciones que hizo ante crítica de hinchada de Sporting Cristal

“En Cristal han existido momentos duros, como cuando llegamos en el 2020, teníamos posibilidades para ir a Bolivia, pero amo a este club y vinimos para poner a Cristal en el lugar que le corresponde, logramos el título y se han desvirtuado las palabras que he dicho, nos quieren fragmentados, no nos quieren juntos porque saben la fuerza que somos cuando estamos unidos: directiva, equipo e hinchada, debemos dejar eso atrás y no volvernos a separar por cosas que no son comprobables, tratan de distraernos para no campeonar”, expresó el estratega.