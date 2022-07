Roberto Kamiche: “En el fujimorismo recién se han dado cuenta que Fujimori se equivocó”

El congresista de Perú Democrático, Roberto Kamiche, se pronunció acerca del debate que realiza el pleno del Congreso sobre la iniciativa legislativa de retorno a la bicameralidad. A través de su cuenta oficial de Twitter, el legislador señaló que los parlamentarios de Fuerza Popular respaldan dicha iniciativa, porque “recién se han dado cuenta que Fujimori se equivocó”.

En ese sentido, indicó que los congresistas del partido naranja promueven diversas medidas a favor de los “intereses de su jefe”, el expresidente de la República Alberto Fujimori, y no implementan iniciativas para lograr el desarrollo del país.

“En el fujimorismo recién se han dado cuenta que Fujimori se equivocó, porque no lo asesoraron bien y así no hubieran hecho retroceder 30 años al país en cuanto a democracia se refiere, eso pasa por ser un partido personalista dónde los integrantes solo ven los intereses de su jefe y no los intereses del país, y ahora después 30 años porque se dan cuenta que se equivocó su jefe debemos de perder el tiempo porque les favorece”, publicó el legislador Kamiche en Twitter.

Cabe señalar que, el Parlamento realiza el debate acerca de la bicameralidad, iniciativa presentada por la presidenta del Legislativo, María del Carmen Alva, tras ser aprobado por la Comisión de Constitución.

