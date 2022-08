Roberto Chiabra: “Si todos somos el problema, nos vamos todos y empezamos de nuevo”.

En entrevista con Exitosa, el congresista de Alianza para el Progreso, Roberto Chiabra, se manifestó a favor del adelanto de elecciones generales e indicó que dicha medida ayudaría a “solucionar la crisis desde la raíz”.

“Esta es una crisis que hay que solucionar desde raíz nos vamos todos y empezamos de nuevo. Si todos somos el problema, nos vamos todos y empezamos de nuevo”, declaró el congresista Chiabra en diálogo con el periodista Nicolás Lúcar en Exitosa.

Asimismo, señaló que los parlamentarios que integran las diferentes bancadas y que no respaldan la presentación de una moción de vacancia en contra del presidente de la República, Pedro Castillo, “no quieren irse”.

“Los que no quieren irse son los que está votando en contra de la vacancia por incapacidad moral (…) Para el segundo pedido de vacancia, no había la intención de vacar al presidente porque se sabía que no teníamos los 87 votos”, indicó el legislador Chiabra.

Además, consideró que el jefe de Estado, Castillo Terrones, no renuncia a su cargo, debido a que no “entiende el momento que estamos viviendo, ni el momento que él está viviendo”.

“El presidente es un profesor que no sabe leer la realidad (…) Si el Gabinete en la sombra son personas como el que ha intentado hacerle una guerra sucia a la fiscal de la Nación ¿A esa gente le hace caso el presidente?”, manifestó.

También puedes leer: Roberto Kamiche al Congreso: “¿Cuándo vamos a aprender a trabajar en sinergia?”

En otro momento, informó que está “construyendo un nuevo partido”, que será integrado por jóvenes y adultos, que busquen implementar diversas medidas para atender las necesidades de la población.

“Se tiene que juntar la experiencia de los viejos con la capacidad y la voluntad, y el entusiasmo de los jóvenes. Los partidos políticos no hacen vida política, hacen vida electoral”, indicó.

Más información: