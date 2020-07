Roberto Chiabra analiza ser candidato presidencial en el 2021

No estamos para experimentos. El exministro de Defensa, general (r) Roberto Chiabra, asegura que el país no está para ensayos, por ello sostiene que tiene las ganas y la voluntad de ser candidato presidencial de cara al 2021, pero adelantó que viene trabajando para construir un proyecto serio y plural, ya que no contempla una participación “para pasar la valla electoral”.

“Yo quiero ser candidato de un proyecto que tenga un sistema bien constituido a nivel nacional sí, pero si es solo para pasar la vaya no, para qué ese esfuerzo. Es por eso que se viene trabajando para ello”, dijo en diálogo con Exitosa.

En este sentido, Roberto Chiabra señaló que el país no está para experimentos debido a la delicada situación que vivimos por la pandemia del covid-19. El general en retiro sostiene que ningún candidato 8para el 2021) puede decir que no sabe en lo que se está metiendo, ya que los grandes problemas del país han sido denudados por la crisis mundial que se vive.

“Este es un momento difícil, no es un momento muy delicado. Uno solo no lo puede hacer, si yo logro tener una unidad y un equipo en el que confíe (habrá candidatura a la presidencia). Aquí no estamos para pasar la valla”, agregó.

Por otro lado, Roberto Chiabra recordó es momento de que el país gire el timón y abandone sus grandes males: “hablamos de que es momento de los cambios, pero qué cambios. La pandemia desnudó la incompetencia del Gobierno, también ya se había desnudado la corrupción. Somos un Estado incompetente y corrupto, la estructura del Estado falla. Este cambio debió iniciar en el 2000, hoy en el 2020 pagamos las consecuencias”.

La pandemia del covid-19 ha golpeado fuertemente a nuestro país, hoy ubicándonos como el sétimo país con más infectados de coronavirus en el mundo. El peligro no solo es sanitario, ya que muchos a consecuencia de la paralización de actividades económicas han perdido empleos y hoy luchan por conseguir alimentos para sus familias. Una crisis sanitaria, social y económica que no tiene fecha de finalización.