Robert Lewandowski y Federación Polaca de Fútbol se oponen a disputar repechaje contra Rusia

El presidente de la Federación Polaca de Fútbol, Cezary Kulesza, secundado por la máxima estrella del fútbol de ese país, Robert Lewandowski, hicieron pública su negativa de enfrentar a la Selección de Rusia en el repechaje rumbo al Mundial de Qatar 2022, debido al conflicto armado iniciado por Vladimir putin en contra de Ucrania.





“¡No más palabras, es hora de actuar! Debido a la escalada de agresión rusa hacia Ucrania, la selección polaca no tiene intención de jugar el partido de repesca contra Rusia. Esta es la única decisión correcta. Estamos en conversaciones con las federaciones de Suecia y República Checa para presentar una posición común a la FIFA”, se lee en la publicación del titular del máximo ente del fútbol polaco.

El multicampeón con #BayernMunich y goleador histórico de la Selección de Polonia con 74 anotaciones, manifestó que deportistas e hinchas rusos no tienen culpa en este conflicto pero lamentablemente para ellos, Polonia no dará su brazo a torcer.

“¡Es la decisión correcta! No me puedo imaginar jugar un partido con la selección rusa en una situación en la que continúa la agresión armada en Ucrania. Los futbolistas y aficionados rusos no son responsables de esto, pero no podemos hacer como que no pasa nada”, escribió en su red social el actual ganador del premio The Best,otorgado por la Fifa.

Cabe mencionar que no es el único deporte en negarse a participar con Rusia, ya que la Fórmula 1 canceló el Gran Premio de Rusia que iba a disputarse en Sochi en el mes de setiembre y la reubicación de la final de la Champions League de San Petersburgo a París.

