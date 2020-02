Rivera: “Más parece un diálogo armado para limpiar la imagen de Alan”

Se sabía que la aparición pública de un diálogo entre Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en el Perú, y Roxanne Cheesman, excónyuge de Alan García, levantaría polvo en el ambiente político nacional. Aunque para el abogado de IDL, Carlos Rivera, en este caso existe un interés para limpiar la imagen del exmandatario y ensuciar al investigado exsecretario aprista, Luis Nava.

En diálogo con diario Exitosa, el letrado se mostró sorprendido por varios cabos sueltos en las capturas públicas de WhatsApp. Sobre todo por el tono en que Cheesman le increpa a Barata, justo en el momento dramático que le tocó vivir mientras ella se encontraba en Estados Unidos y en Lima se producía la muerte de su pareja.

“Mi conclusión es que más parece un chat armado, cuya utilidad tiene que ver con hechos posteriores para que el entorno de García se enfrente a Nava, a quien han demandado por calumnia y difamación. A mí no me convence la razón del porqué una conversación tan reveladora se la está exponiendo recién en estos momentos. Si era tan importante por qué no se defendieron con eso”, indicó el abogado.

A Rivera tampoco le convence que, después de esta conversación aparentemente cercana, Barata dio otra versión ante la justicia ante el Equipo Especial Lava Jato. “Él sabe de las consecuencias de sus declaraciones y claramente no se puso a discutir. Está entrenado a decir lo estrictamente necesario y en el lugar exacto. No es un soplón de quinta”, agregó.

Sin embargo, el abogado indicó que el caso da un vuelco, en caso se toque el patrimonio familiar que García dejó a sus familiares. Algo que el entorno del exmandatario estaría preservando para evitar algún procedimiento especial a cargo del Ministerio Público.

“Si se termina de comprobar que los bienes muebles e inmuebles que dejó García son resultado de una acción ilícita, entra en acción el proceso de pérdida de dominio. De todas formas, si este procedimiento especial no es introducido al curso de las investigaciones, no tendrá efecto”, finalizó.