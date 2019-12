El excongresista Richard Arce utilizó sus redes sociales para arremeter contra Gilbert Violeta. El partidario de ‘Contigo’ le pidió a su colega que deje de “ser un sobón más del Gobierno”, tras compartir la información de que la Comisión Permanente autorizó viajes internacionales con sus respectivos viáticos a dos fujimoristas.

“El Congreso está disuelto. La Permanente solo tiene 2 tareas, revisar y opinar sobre Decretos de Urgencia y ver asuntos administrativos. ¡Esto es un escándalo! Es utilización indebida de recursos públicos para viajecitos, hay que denunciarlo, ¿dónde está la Contraloria?”, escribió indignado Arce en su cuenta de Twitter.

Tras este comentario, Gilbert Violeta no se quedó callado y le pidió que deje de ser un “sobón más del Gobierno. No te van a dar más consultorías. Lee la Constitución y el Reglamento antes de opinar. Si la Permanente no hace control político no es porque esté impedida, es porque está autocensurada gracias a su Presidente”, dijo.

Luego de unas horas, Richard Arce aseguró que “Gilbert Violeta parece que avalas el despilfarro de los viajecitos de tus socios los fujis o ¿sigues en plan de ser “satélite” del fujiaprismo? Triste el papel en el que terminas, teniendo capacidades. ¡Ah, no es delito ser consultor! Por siaca, siempre he trabajado con privados”, agregó.