Ricardo Gareca descarta a Lapadula por el momento

Fiel a su estilo, Ricardo Gareca fue directo a la hora de referirse a una probable convocatoria de Gianluca Lapadula, quien ha vuelto a meter goles en el Calcio. El ‘Tigre’ dejó en claro que es el jugador, cuya madre es peruana, el que tiene que dar el primer paso

“De nada sirve que se dé vuelta a una información, porque hay muchos requisitos para que un jugador sea convocable. El jugador tiene que demostrar que quiere ser peruano. Nosotros le podemos dar una mano, pero todo va por cuenta del mismo jugador. Además, tiene que estar habilitado por la FIFA”, dijo en RPP.

El entrenador de la selección también recordó el momento en el que fue alejándose la idea de llamar al delantero del Lecce. “Hubo interés de nosotros hace un tiempo y fuimos a buscarlo. Luego él tuvo una respuesta, que era jugar por Italia. Ahí se cortó todo”, enfatizó.

Confianza total

El ‘Tigre’ también aprovechó la oportunidad para respaldar al grupo de jugadores que habitualmente son convocados a la selección. “Creo fervientemente en la continuidad. Somos un cuerpo técnico convencido de que el tiempo y la experiencia suma mucho. Nosotros tenemos todo eso. Estamos muy bien de cara a lo que se inicia”, aseguró.

La bicolor debuta en las eliminatorias el 26 de marzo ante Paraguay. Gareca ya tiene en mente ese encuentro. “Independientemente del rival, tenemos en la cabeza a un 80 por ciento del equipo y ese es un porcentaje muy alto. Estamos en condiciones de sacar los resultados que nos podamos plantear”, finalizó.

Con Rhyner también la ve complicada

Gareca se refirió a la situación de Jean Pierre Rhyner, quien juega en el Cádiz de España. “Es peruano, pero no está habilitado por la FIFA. Solamente forman parte los jugadores que pueden ser convocados”, aseguró.

El ‘Tigre’ agregó que los torneos oficiales se disputan con jugadores que ya mostraron nivel internacional. “El inicio de las eliminatorias no es el escenario ideal para probar”, declaró.

Es consciente de la situación de Cueva

“Con la realidad (de Cueva) no tenemos preocupación. Es un gran momento del fútbol peruano, al menos en el aspecto del análisis que hacemos nosotros. Perú ya se sitúa en los podios permanentes de las Copas América y ha logrado una clasificación al Mundial. Me parece que eso es muy importante para el fútbol peruano”, dijo Ricardo Gareca cuando le preguntaron por el ex jugador del Santos.