Ricardo Gareca conversó ayer con Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, y les dio malas noticias

Ricardo Gareca pudo ver nuevamente la cara de Paolo Guerrero, después de casi veinte días. Luego de los abrazos y los protocolos entre ambos, el entrenador de la selección peruana lo citó a su oficina, donde tuvo que darle una dolorosa noticia de cara a las Eliminatorias Qatar 2022.





También te puede interesar: Andy Polo aceptó oferta de Universitario y hoy será inscrito para que dispute la Liga 1

El ‘Depredador’ llegó pasadas las once de la mañana a la Videna, junto a su terapista particular, el argentino Rodrigo Araya, rápidamente se cambió y se puso la ropa de entrenamiento. Todos se ilusionaron pensando que el ‘Depredador’ sería incluido algunos minutos en el partido de práctica que jugaría la Sub 20 ante Sport Coopsol.





Pero no fue así, el atacante se dirigió al departamento de fisioterapia, para retomar los trabajos para fortalecer la zona alrededor de su rodilla derecha.

El delantero no estaba en condiciones de participar de este encuentro, lo mismo que Jefferson Farfán, que llegó más temprano a la Videna, tampoco pudo ser tomado en cuenta ni siquiera algunos minutos en el amistoso preparado para darle ritmo de competencia a Yoshimar Yotún.

La ‘Foquita’ también pudo tener diálogo con el ‘Tigre’, quien tuvo la consideración de comunicarle que su condición médica le impedía llamarlo a estas últimas fechas de Eliminatorias y le pidió recuperarse en brevedad ante cualquier eventualidad en el futuro.

Uruguay

El entrenador de la Selección uruguaya, Diego Alonso, llenó de elogios el proceso de Gareca al mando de la ‘blanquirroja’. “Perú es un equipo peligroso. Llevan 7 años trabajando con el mismo entrenador y además el proceso ha sido exitoso. Han clasificado al Mundial después de mucho tiempo”, declaró el estratega de la ‘Celeste’.

Lo más visto en Exitosa