Ricardo Gareca confirmó que la Selección Peruana se preparará en Europa antes de jugar el repechaje

La Selección Peruana está a un paso de llegar al Mundial de Qatar 2022 y para ello debe superar a Australia o Emiratos Árabes en el repechaje, por ese motivo el comando técnico que lidera Ricardo Gareca ya tiene definido la planificación para llegar en excelente nivel a este encuentro a jugarse en junio en Doha.

Fue el ‘Tigre’ quien reveló lo que hará la escuadra nacional, las semanas previas a este encuentro. “Perú va a estar lo más probable para fin de mayo que vayamos a Europa (Barcelona o Murcia) y, que a partir de ahí, hagamos el periodo de adaptación a los días previos del repechaje”, afirmó en conferencia de prensa.

“Está previsto hacer un partido internacional de suma importancia y es lo que está en el presupuesto. Partiríamos de acá con los jugadores del medio local, pero la mayoría de los muchachos se integrarían en Europa”, agregó.

Al ser consultado, sobre su continuidad al frente de la selección, Gareca dijo: “El tema de la renovación no la hablaría en estos momentos: mi contrato se prorroga hasta fin de año. Me obsesiona a mí el hecho de enfocarme en el repechaje. La verdad que lo único que tengo en la cabeza es eso”.

Y continuó: “No me proyectaría a más. No porque no estemos conformes ni adaptados a Perú. Es un país que nos gusta. En estos momentos, no contemplo nada y ver la posibilidad de que tengamos la chance de ganar ese repechaje para ir al Mundial”.

Cueva

Ricardo Gareca no escatimó elogios para Christian Cueva. “Es un jugador que es fundamental para nosotros. Se ha ganado una consideración mundial. Un pase como el que hizo Cueva a Lapadula, lo hace un europeo, despierta sensaciones elogiables, pero a veces desmedidas. Él habitualmente ha hecho cantidad de pases gol en todas las Eliminatorias”, afirmó el DT.