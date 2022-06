Ricardo Gareca confirmó no haber lesionados tras la victoria de Perú sobre Nueva Zelanda

El director técnico de la selección de Perú, Ricardo Gareca, informó que ningún jugador del equipo nacional resultó golpeado o lesionado luego de la victoria sobre Nueva Zelanda por 1-0, por lo que todos llegarán es buena condición al repechaje ante Australia o Emiratos Árabes Unidos el próximo 13 de junio.

El ‘tigre’ habló con la prensa luego del ajustado triunfo de la blanquirroja, en donde señaló que el partido sirvió mucho para sacar diversas conclusiones para el equipo, pues tenían en frente a otra selección que “estaba en la misma situación”, y a la cual la considera “muy pareja”. Para Gareca, la paciencia fue una clave importante dentro de su escuadra, pues les permitió conseguir el tanto de la victoria, a pesar de lo intenso y complicado que resultó en algunos puntos el partido amistoso.

“Una cosa es estar apurado, ansioso por marcar el gol y otra es esperar con confianza para conseguirlo. Para nosotros eso último es lo más importante, estar tranquilos. Además, estamos acostumbrados a las situaciones adversas”, declaró el DT.

“Nueva Zelanda no era fácil entrarle, pero el equipo lo intentó, sin embargo, hay tiempo para ajustar algunas cosas. El equipo tuvo ocasiones para convertir y no siempre se van a tener cantidad sino las justas para ganar un partido y eso me deja tranquilo“, agregó.

Uno de los puntos que más se comentó fue el ingreso de Santiago Ormeño, remplazando al autor del único gol, Gianluca Lapadula. La opinión pública puso en discusión el por qué no se le daba una chance a otro delantero, en este caso, Alex Valera, a lo cual el estratega respondió apuntando a que la chance ya la tiene al ser parte de los convocados y si se decide por ingresar al delantero del Club León de México, es por decisión del comando en conjunto.

“Está premiado, está en la selección, es un jugador tenido en cuenta para esta situación que estamos viviendo. La resolución de si entra al campo o no la resolvemos nosotros, si un jugador (Ormeño) necesita un poco más de confianza, sí, quizá haya esa posibilidad (de hacerlo ingresar), pero también hay la posibilidad de que lo queramos ver, en que estado está, viene actuando bien en los entrenamientos. Valera es un muchacho en consideración, está bien considerado”, testimonió.

Finalmente, sobre los jugadores que no fueron parte de la lista final para el partido (Advíncula, Tapia, Flores y Campos), Gareca confirmó la recuperación de cada uno y el cuidado del que están siendo protagonistas para llegar en la mejor condición posible a la repesca mundialista.

“Ellos están totalmente recuperados y los estamos cuidando para que se cumplan los plazos establecidos. Pero, de aquí al repechaje, todos llegarán todos en su plenitud”, sostuvo.

Con la victoria sobre Nueva Zelanda en España, Ricardo Gareca se convierte en el director técnico de Perú con más victorias en Europa (3), además de haber conseguido su triunfo 39 en su partido 95, en donde, además, logró que su escuadra convirtiera 120 goles a favor.

