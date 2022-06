Ricardo Gareca a la hinchada peruana: “No pudimos darles esa alegría y nos duele”

El técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, se pronunció tras la caída de Perú ante Australia en el partido de repechaje rumbo al Mundial de Qatar 2022, manifestando su dolor y amargura por la derrota. Asimismo, destacó el esfuerzo de cada uno de los jugadores nacionales.

“Hicimos lo posible. Tuvimos nuestras oportunidades en un partido muy trabado, de muchas marcas, pero pocas situaciones de gol. No queríamos llegar a la tanda de penales, pero así sucedió. No tengo nada que decirles, los muchachos entregaron todo, fue un partido parejo, difícil, de marcador cerrado, lástima quedamos eliminados en los penales, queríamos ganarlo durante el partido, pero no se pudo. Vino una multitud, no le pudimos dar esa alegría y eso nos duele”, manifestó en una conferencia de prensa.

“Los sentimientos en este momento son de frustración y dolor, nos embarga a todos, sabemos del apoyo de la gente y el sacrifico que hicieron para llegar aquí y de la gente que está en Perú, sabemos todo lo que mueve la selección”, agregó.

Gareca reconoció que hay “una decepción lógica” de los peruanos por haber quedado eliminados de un evento tan importante como un mundial y dijo que a pesar de que se hizo todo lo posible. “Tengo el partido en la cabeza que me da vueltas, pero es momento de estar tranquilos y una vez en Lima analizaremos mejor la situación”, apuntó.

Al ser consultado sobre las declaraciones del arquero Pedro Gallese, quien dujo que le gustaría que el técnico argentino los acompañe más tiempo, Gareca prefirió no hablar por el momento sobre el tema.

“No es el momento de hablar, únicamente manifestar el dolor que tengo al igual que los muchachos, que la gente. Esa decisión tendré que responderla cuando esté más calmado y más tranquilo en unos días”, indicó.

