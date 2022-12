Rey Carlos III de Inglaterra ofrece condolencias a papa Francisco tras la muerte de Benedicto XVI

Tras conocerse el fallecimiento del papa emérito, Benedicto XVI, muchas personalidades han dado sus condolencias; el rey Carlos III de Inglaterra, no fue la excepción y envió su pésame al papa Francisco a través de sus redes sociales.

Al principio de su comunicado saluda y ofrece su pesar al papa Francisco, por los duros momentos que está atravesando, tras la muerte del papa emérito Benedicto XVI. Asimismo, recuerda gratamente el encuentro que tuvo con el fallecido ex sumo pontífice.

“Su Santidad, recibí la noticia del fallecimiento de vuestro predecesor, el papa emérito Benedicto XVI, con profunda tristeza. Recuerdo con cariño mi encuentro con Su Santidad durante mi visita al Vaticano en 2009. Su visita al Reino Unido en 2010 fue importante para fortalecer las relaciones entre la Santa Sede y el Reino Unido”, comienza su mensaje el sucesor de la reina Isabel II.

El rey Carlos III, resalta en su misiva los esfuerzos de Joseph Ratzinger en promover la paz y estrechar lazos entre 2 corrientes religiosas muy distintas entre sí.

“También recuerdo sus esfuerzos constantes para promover la paz y la buena voluntad entre todas las personas, para fortalecer la relación entre la comunidad anglicana mundial y la Iglesia Católica Romana”.

Finalmente, despide su carta enviando saludos junto a su esposa y deseándole un buen desempeño en su pontificado.

“Mi esposa y yo le enviamos nuestros continuos buenos deseos para su propio pontificado. Carlos R.”, finalizó su misiva el rey sucesor de Isabell II de Inglaterra.

Mira el tweet:

The King has sent a message of condolence to Pope Francis following the death of Pope Emeritus Benedict XVI:

— The Royal Family (@RoyalFamily) December 31, 2022