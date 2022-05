Retiro de fondos de AFP no agrava inflación, según BCR

El gerente central de Estudios Económicos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Adrian Armas, explicó que el sexto retiro de los fondos de pensiones no implica un agravamiento en la inflación, pues el impacto sería moderado, pues el mayor desembolso ya se realizó en los retiros anteriores autorizados por el Parlamento y el Ejecutivo.

Armas, quien participó de la presentación del Programa Monetario de mayor 2022, dijo que no tienen un estimado, pero creen que la inflación no sería tan agresiva. Explicó que el actual escenario económico es diferente al de meses pasados, ya que el mercado laboral se encuentra en franca recuperación y que es muy probable que los afiliados que busquen retirar sus fondos sean aquellos que aún no se han reincorporado a un empleo formal.

En cambio, advirtió, que el efecto adverso podría darse en el valor de los bonos soberanos, ya que contradictoriamente, los principales demandantes de éstos son las Administradoras de Fondos de Pensiones, quienes para poder cumplir con ley, se verían obligados a vender sus activos líquidos para cumplir con los desembolsos solicitados por sus afiliados.

Además, indicó, impactaría en el costo financiero de los créditos a largo plazo, como por ejemplo los hipotecarios. Recordó que el presidente de Pedro Castillo, tiene hasta este el 27 mayor para promulgar la ley u observarla y devolverla al Congreso, el mismo que podría allanarse a la decisión del Ejecutivo u optar por aprobarla por insistencia. Se sabe que el mandatario, sostiene constantes reuniones con el titular de la cartera de Economía, quien le estaría recomendando observe la ley, ya que agravaría la crisis financiera que atraviesa el país.

De ser promulgada la norma por el presidente Castillo, esta establece el retiro extraordinario de cuatro unidades impositivas tributarias, es decir 18,400 soles, lo que representaría un desembolso mayor a los 31 millones de soles. Los afiliados podrán presentar su solicitud de forma remota, virtual o presencial, y por única vez, dentro de los 90 días calendario posteriores a la vigencia del reglamento.

DATO

Si no sabes a que AFP te encuentras afiliado la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) tiene habilitado un link en su página web en donde podrás obtener la información que necesites, para que se inicie el proceso de retiro.

