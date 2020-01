Requena: “Hay muchos rostros nuevos, pero pocas propuestas concretas”

Escribe Axel Ramírez

¿Cómo se explica que haya más de 50% de indecisos para estas elecciones del 26 de enero, y el 19% afirme que votará nulo o viciado, según las últimas encuestas?

Claramente hay un descontento de la población con las ofertas políticas que se le presentan. La encuesta de CPI difundida el viernes, revelaba eso y las encuestas que serán publicadas este domingo nos darán un porcentaje más exacto de la gente que piensa votar nulo y blanco. Hay un descontento en la población con estas elecciones que la clase política debe ver con cuidado esperando los comicios del 2021.

¿Por qué estas elecciones no han conectado con la población, como la disolución del Congreso?

Eso es lo llamativo. Uno hubiese esperado que la mayor parte de la población sancione a Fuerza Popular, pero en las últimas encuestas tiene un porcentaje importante en intención de voto, y que también de que el gobierno no tenga una bancada que hable de estas distorsiones. Por otro lado, al hablar de fuerzas políticas como Acción Popular que se identifica como de centro por no pelearse con nadie y que lidere las encuestas, quiere decir que la gente está harta de la confrontación y que hay que trabajar.

¿Qué otros factores encuentra en este proceso electoral para que exista ese desinterés de la ciudadanía? ¿Las propuestas no han conectado con la población?

Es que no ha habido propuestas. Lo positivo es que hay muchos rostros nuevos con algunos mensajes y discursos que el electorado no acoge con ganas. Hay cierta renovación, pero inevitablemente en algún debate no se habla de políticas de gestión de gobierno.

¿Es decir, debatir sobre temas como el enfoque de género o de la inmunidad parlamentaria no es de interés del elector común?

La población está pendiente en cómo sus necesidades son atendidas en materia de salud, seguridad, la lucha contra la corrupción, educación, empleo, etc, y lograr un Estado mucho más eficiente. Esos temas han estado un poco postergados en la agenda de los candidatos. Sumemos a eso, que estas elecciones son apuradas y no hay tiempo para propuestas más concretas.

Los encuestados señalan que el votar nulo o viciado es la manera de expresar su rechazo a la política. ¿Es válido?

Es correcto que sea un rechazo a la política, pero el hecho de votar en blanco o viciado que es una opción legítima, también termina haciendo crecer a partidos de derecha y de izquierda porque son votos que no se consideran. En las elecciones de 2016 se destacaba mucho porqué creció el fujimorismo, y su presencia mayoritaria se reflejaba en el Congreso; y eso se debió a los votos nulos y viciados. Pero, en realidad, todos crecieron como partidos como el Frente Amplio.

¿Los que voten nulos van a ser corresponsables de que fuerzas políticas que ellos rechazan se vean empoderadas?

Los resultados electorales son el reflejo de lo que el electorado piensa. Si una porción del electorado piensa votar nulo o blanco, básicamente está silenciando su propia voz y en consecuencia eso le da voz al fujimorismo, al Partido Morado, Acción Popular. Los que anulen su voto Van a ser responsables de todo lo que ocurra en los resultados.

Por otro lado, ¿el caso de violencia protagonizado por Daniel Mora qué tanto ha afectado al Partido Morado de Julio Guzmán?

Bastante, sin duda. Daniel Mora no era un candidato ajeno o un invitado. Estamos hablando de alguien que fundó el partido y sin duda ha sido un golpe importante al Partido Morado y vamos a ver si más bien la gente termina distinguiendo el caso Mora en particular o si se viene extendiendo a otros candidatos. El Partido Morado y Julio Guzmán deben zanjar bien el tema. Por otro lado, Mora ha querido mantenerlo en el ámbito familiar, pero es un caso muy sensible. Por otro lado, Guzmán, que ha estado muy proactivo en los medios, solo se ha limitado a pronunciarse por Twitter.

¿Qué agrupaciones pueden verse beneficiadas si el Partido Morado pierde potenciales votantes por el caso Mora?

EL Partido Morado es percibido por algunas cosas como una agrupación que tiene una agenda similar a la del Ejecutivo y será percibida como una bancada cercana al gobierno. Los votos que pueda perder por el caso Mora, por consiguiente, se irán a fuerzas similares como los partidos de izquierda o Acción Popular. Esos votos no irán al fujimorismo ni al Apra.

¿La exclusión de Daniel Urresti que finalmente pudo revertir, beneficiará electoralmente al candidato de Podemos Perú?

Urresti ha procurado hacer su candidatura en base a un trabajo intenso en redes y los votos que arrastra de la última elección municipal. Al victimizarse con la exclusión lo ha terminado favoreciendo, sin duda. Pero digamos, el señor continúa en contienda y de ser elegido debería moderar el tono porque su estilo no es muy beneficioso al diálogo que es básico en un sistema democrático.

¿El poco financiamiento por las nuevas reglas de juego también ha provocado que estas elecciones sean apáticas para el electorado?

Estas elecciones debería hacer revisar qué tanto han determinado estas nuevas reglamentaciones porque – claro – se habla mucho de apatía y que la gente no se conecta a los candidatos, pero estos también tienen muchas limitaciones para poder lograr financiamiento. El próximo Congreso y la clase política tienen que revisar ello. Un financiamiento privado con transparencia y con un control riguroso es posible.

¿Considera que se ha satanizado el financiamiento privado?

Claro, es la primera vez que estamos pasando un proceso con estas limitaciones.

Por último, según la encuesta de Ipsos, el presidente Martín Vizcarra subió dos puntos en su aprobación y llegó a 58%. ¿El fallo del Tribunal Constitucional que avala la disolución del Congreso influyó en ello?

Más allá del fallo del TC, estos dos puntos están dentro del margen de error. Creo que ha detenido su caída básicamente y lo asocio que estamos en una temporada en la que la gente está con ánimos más relajados por iniciar un nuevo año y algo alejados de la política.