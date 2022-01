“Repsol nos quita el trabajo y ahora debemos trabajar para ellos”, dicen pescadores afectados por derrame de petróleo

En entrevista con Exitosa, Antoni Chumpitaz, representante del Movimiento Juvenil Pachacutano, reafirmó que la refinería La Pampilla, a cargo de Repsol, dejó sin trabajo a centenares de pescadores de Ventanilla tras el derrame de unos 6.000 barriles de petróleo, y ahora – por ironías de la vida – deberán trabajar para la empresa petrolera que los perjudicó económicamente.





Chumpitaz, quien también es pescador, dijo que un sector de su gremio se siente incómodo por tener que trabajar para Repsol en las labores de limpieza de las zonas afectadas, pero que lastimosamente no les queda más remedio que aceptar la oferta laboral ante los días de para.





“Repsol nos quita nuestro puesto laboral y ahora debemos trabajar para ellos por el daño causado”, manifestó.

“Trabajar para Repsol es algo que nos incomoda mucho, pero tenemos que meter la mano para limpiar las playas (de Ventanilla)”, añadió.

El dirigente afirmó que solo en tres playas de Ventanilla, tales como La Lluvia, Bahía Blanca y Cavero, hay al menos 800 familias que se dedican a la pesca.

◼ Pide al Ejecutivo ser más firme con sanciones

En esa línea, calificó de “simple” que uno de las medidas del Gobierno contra Repsol sea que la compañía multinacional entregue canastas de víveres cada 15 días a la población económicamente perjudicada por el derrame de crudo. Indicó que es un trámite que los propios pobladores podían hacer, por lo que dijo esperar que el Ejecutivo sea más firme con sus sanciones.

“[Sobre las canastas] Me parece algo muy simple, eso lo podríamos gestionar nosotros mismos. Como primera ministra, esperaba que (Mirtha Vásquez) fuera más drástica exigiendo a la refinería La Pampilla (que dé solución inmediata al problema), porque es un delito lo que han cometido”, indicó.

Cabe precisar que la premier Mirtha Vásquez ha aclarado que las canastas de víveres y las ofertas laborales no forman parte de “ninguna indemnización”

“Dejo en claro que las bolsas laborales o canastas de alimentos que entre la empresa y la comunidad acuerdan, no forman parte de ninguna indemnización (…) No es así como se indemniza un daño ambiental”, dijo.

Aunque Antoni Chumpitaz y su sector aceptaran los puestos laborales, exigen a las autoridades competentes, como OEFA, acelerar la entrega del informe sobre el impacto ecológico producto del derrame de barriles de petróleo.

“La refinería siempre saca sus comunicados y dicen que no son responsables, no puedo entender cómo el Estado no saca de una vez un informe detallado para determinar responsables”, puntualizó.

