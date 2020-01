Renzo Reggiardo espera llegar al Congreso para concertar con los otros grupos políticos

El candidato al Congreso de la República por Perú Patria Segura, Renzo Reggiardo, indicó que espera llegar al Parlamento para concertar con los distintos grupos políticos y “sacar algunas normas elementales”.

“Hay tanto que se debe hacer y tan poco tiempo para hacerlo“, indicó Reggiardo durante el programa ‘Exitosa te Escucha’ con Claudia Chiroque. Asimismo, afirmó que la eliminación de la inmunidad parlamentaria se debe de dar pero con “algunos candados, porque en el ejercicio de tu función es importante tenerla“.

Además, Renzo Reggiardo indicó que hará todo lo posible para aprobar un proyecto de ley que presentó en el año 2015. El proyecto “permite que los militares salgan a apoyar el trabajo de la Policía Nacional del Perú“.

“Creo que no me hubiera comprado el pleito”

La hija de Renzo Reggiardo, en 2011, fue una víctima de sujetos armados que acribillaron la camioneta en la que se hallaba junto a su madre y el político. Uno de los proyectiles impactó en el pecho de la niña que en ese entonces tenía 9 años.

Durante la entrevista, Reggiardo se sinceró y acotó que si no hubiese pasado dicho acontecimiento, aún estuviera en lo que hacía antes de abanderarse contra la inseguridad. “Es una reacción absolutamente humana. Estaría metido en lo que hacía antes”, indicó.

“Creo que no me hubiera comprado el pleito de esa manera, pero las cosas pasaron y no quisiera que nadie tenga que experimentar lo que mi familia y yo vivimos“, agregó.

“Me parece lamentable”

Julio Guzmán fue captado escapando de un edificio, ubicado en el distrito de Miraflores, luego que se produjese un incendio dentro de unas de las habitaciones del inmueble. Sobre este hecho, Renzo Reggiardo advirtió que “hay personas que a veces exageran autodenominándose los iluminados y los grandes moralizadores del país, y tienen una etiqueta que pretenden mostrar por calles y plazas”.

“Julio Guzmán ha sido evidenciado en una faceta personal y que a todas luces no tenía ninguna excusa para poder soslayar esta denuncia que se le hizo. Me parece lamentable”, agregó.