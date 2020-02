Renunció presidente de Petroperú tras insultos a Ministra de Economía

El presidente de Petroperú, Carlos Paredes, anunció anoche que ya presentó su carta de renuncia al cargo y que hoy la formalizará, tras la revelación de un audio en donde insultaba a la ministra de Economía, María Antonieta Alva.

“No me voy molesto, sino orgulloso por lo hecho en Petroperú”, dijo Paredes.

Entretanto, la virtual congresista por Fuerza Popular, Rita Ayasta, calificó de “repudiables” los insultos lanzados por Paredes contra la ministra, tras negarle una multimillonaria partida para la refinería de Talara.

“Es un hecho repudiable desde todo punto de vista contra una mujer, una persona como la ministra Alva con quien nos solidarizamos. Yo repudio esto y creo que el Ejecutivo tiene que iniciar una investigación para poder aclarar el asunto”, destacó en comunicación con diario Exitosa.

“Yo creo que no es necesario pedir la remoción del señor (Paredes). Esperamos que haya un pronunciamiento firme del Ejecutivo y, podríamos evaluar iniciar una investigación desde el nuevo Congreso”, agregó la electa parlamentaria.

El último viernes el semanario ‘Hildebrandt en sus trece’ difundió la transcripción de un audio que corresponde al presidente de Petroperú. “(Le pedí) a mi gran amiga Toni (María Antonieta) Alva, la ministra de Economía, que me dé los mil quinientos millones de dólares que estoy pidiendo y que no quiere darnos. Entonces, yo voy y le digo, puta, se te cae toda la mierda, cojuda, si no me das la plata, vas a quedar como responsable”, dice Paredes Lanatta.