Renovación Popular promoverá vacancia presidencial hasta que consigan apoyo suficiente, anuncia Montoya

En entrevista con Exitosa, el congresista y vocero de la bancada de Renovación Popular, Jorge Montoya, anunció que desde ahora su agrupación parlamentaria promoverá la vacancia presidencial contra Pedro Castillo hasta conseguir los 87 votos indispensables para destituir al jefe de Estado.





Durante el diálogo con Karina Novoa, en ‘Las Cosas por su Nombre’, aclaró que aún no se ha presentado una moción de vacancia, sino que los congresistas de su bancada tratarán de dialogar con el resto de fuerzas políticas del Congreso para lograr ese objetivo. “Queremos conseguir que el resto de fuerzas políticas piensen como nosotros”, indicó.





“… vamos a promover la vacancia hasta encontrar el número de votos necesarios, no es que hayamos presentado una moción. No vamos a presentar nada hasta no tener la cantidad de votos”, declaró.

Montoya afirmó que, a pesar de haber transcurrido seis meses, el Gobierno de Pedro Castillo no ha cambiado su tónica y continúa nombrando “gente inadecuada”.

“No podemos seguir de forma indefinida, tenemos que hacer un cambio definitivo, el presidente ha tenido la oportunidad de hacer un cambio, pero no lo ha hecho”, precisó.

Tras calificar de no idóneo al flamante presidente del Consejo de Ministros, Héctor Valer, el también almirante en situación de retiro adelantó que, al igual que Fuerza Popular, su bancada no otorgará el voto de confianza al nuevo Gabinete Ministerial.

“Lo consideramos (a Valer) no adecuado para el puesto. No es una persona adecuada para empeñarse como premier ni como ministro, él ha llegado a la porque tuvo su modo de llegar a la política”, puntualizó.

