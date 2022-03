Renovación Popular presenta propuesta para retirar la obligatoriedad de tercera dosis contra la covid-19

El congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante, envió un borrador de Decreto Supremo a la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM) para replantear las medidas sanitarias que fueron promulgadas en el Decreto Supremo 030-2022, pues considera que se recortan los derechos fundamentales de los peruanos.

De esta manera, el legislador junto a sus colegas de bancada indicó a los medios de comunicación que en esta propuesta se plantea retirar la obligatoriedad de las tres dosis de la vacuna contra la covid-19 para ingresas a lugares públicos, así como suspender el estado de emergencia.

“Se puede optar por el uso de mascarilla en espacios cerrados. Nosotros lo que estamos proponiendo aquí no es que se acabe con la vacunación, creemos que los peruanos tienen el derecho de acudir a los centros de vacunación, pero de forma libre y voluntaria como lo establece la ley 31091, pero de ninguna manera eso puede recortar sus derechos fundamentales como propone el actual decreto 030-2022″, declaró a la prensa.

En esa línea, cuestionó que se prohíba el acceso de personas que no cuentan con las tres dosis a lugares como clínicas, colegios, notarías o bancos, e indicó que si bien el Gobierno busca motivar a los ciudadanos a vacunarse para evitar el vencimiento de vacunas, “los peruanos no pueden pagar con la restricción de sus libertades por esta mala gestión”.

Por su parte, el congresista de la misma bancada, José Cueto, aclaró que no están en contra de las vacunas, pero remarcó que su aplicación debe ser voluntaria. “Lo que tiene que hacer el Estado es incentivar a la gente que se vacune, no prohibirle por no estar vacunado”, apuntó.

“Hemos venido acompañando al congresista Muñante a dejar un documento solicitándole a la PCM que retire el decreto supremo alargando el estado de emergencia y restringiendo el derecho de los ciudadanos, y dentro de ello está la obligación de la vacunación”, manifestó Cueto para los medios.

