Renovación Popular no presentará nueva moción de vacancia hasta contar con los votos necesarios, anuncia Montoya

El congresista y vocero de la bancada de Renovación Popular, Jorge Montoya, dijo este martes que, por el momento, su agrupación parlamentaria no contempla presentar una nueva moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo.

En declaraciones a Canal N, Montoya anunció que solo se presentará un nuevo recurso contra el jefe de Estado cuando estén seguro de contar con los 87 votos requeridos para la destitución presidencial.

Acotó que la tercera moción de vacancia presencial debe ser la “definitiva”, por lo que no pueden haber errores de cálculo.

“[¿Renovación Popular va a promover una nueva moción de vacancia?] No, por el momento. Como lo he explicado, tenemos que estar seguros porque para la próxima no puede haber error”, manifestó.

“La próxima es la definitiva y tenemos que estar completamente seguros de que contamos con los votos necesarios”, agregó.

Como se recuerda, tras varias horas de debate, el Congreso rechazó el pasado 29 de marzo el segundo intento de vacancia presidencial por la causal de permanente incapacidad moral.

La moción impulsada por Renovación Popular, Avanza País y Fuerza Popular solo contó con 55 votos a favor, 54 en contra y 19 abstenciones.

En la votación, las bancadas que votaron en bloque contra la vacancia fueron Perú Libre, Perú Democrático y Juntos por el Perú, mientras que Acción Popular, Alianza para el Progreso y Somos Perú tuvieron votaciones divididas, entre posiciones a favor, abstenciones y en contra.

