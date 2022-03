Renovación Popular evaluará presentar moción de interpelación contra Aníbal Torres

Atención. Este lunes, en entrevista para Exitosa, el congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante, indicó que su bancada evaluaría presentar una moción de interpelación contra el premier Aníbal Torres.

En declaraciones para el programa Hablemos Claro de Exitosa, Muñante señaló que desde su posición de fiscalización, lo mínimo que se puede hacer contra el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, es realizar una interpelación.

“Justamente salvaguardando los procedimientos de control político, para que luego no se nos acuse de ir con una censura directa. Lo primero que tenemos que hacer es una interpelación, por esa falacia y mentira que nos dijo de que el presidente Pedro Castillo tenía un proyecto de ley sobre adelanto de elecciones, finalmente, los mismos ministros lo desmintieron”, manifestó.

Asimismo, Muñante comentó que Torres está procediendo a un “juego personal” y que necesita ser aclarado de todas maneras porque se evidenciaría un tema bastante grave.

“Creemos que la interpelación es lo más correcto y vemos lo que pasará esta semana con la censura. La próxima semana estaríamos evaluando una interpelación contra el señor Aníbal Torres, pero esto no lo puedo decir solo, lo tenemos que conversar en nuestra bancada y con las demás fuerzas de posición, para que el planteamiento de la moción tenga el respaldo suficiente y así hacer el trámite que corresponda”, aseveró.

Por otro lado, el legislador aclaró que no se pueden hacer elecciones para el Congreso, porque en todos los países del mundo la desaprobación del Legislativo es bastante alta y eso significaría una desestabilidad democrática.

“Si el Congreso tiene un 20% de aprobación de la población, ya cumplió su objetivo, porque los congresistas electos hoy, no han sido escogidos por más del 20% de la población. La gran mayoría no votó por congresistas, o votaron por congresistas que no alcanzaron los votos para un curul. Con un 20% al menos está representando a sus votantes”, sentenció.

Finalmente, Muñante explicó que el gran porcentaje de desaprobación del Congreso es algo normal y que siempre será de la misma manera, así se escojan nuevos representantes.