Rennán Espinoza: “bancada de Somos Perú no usará resguardo policial”

El virtual congresista por Somos Perú, Rennán Espinoza, anunció que se concrete o no la medida anunciada por el ministro del Interior, Carlos Morán, de retirar la seguridad policial personal a los congresistas, la bancada que integra no usará el resguardo policial. Señaló que el anuncio del Mininter más que luchar contra la inseguridad persigue aumentar su popularidad al buscar un conflicto con el Parlamento entrante.

“Somos Perú, lo ha dicho en la campaña, nosotros consideramos que no necesitamos resguardo policial, eso que quede claro, no vamos a admitir tener resguardo policial sea cual fuese la circunstancia. Hemos tendido reuniones con el Presidente de la República, donde no se ha hablado nada de este tema”, dijo en diálogo con Christian Hudtwalcker, en Exitosa.

Recordemos que, Carlos Morán detalló que en los próximos días el Poder Ejecutivo emitirá un decreto supremo oficializando esta medida, en la que los policías que cumplían esta función serán reorientados (alrededor de 400 efectivos) a labores de seguridad ciudadana. El titular del Mininter refirió que solo los altos funcionarios del Gobierno, los titulares de los poderes del Estado y el presidente del Parlamento contarán con seguridad personal.

Asimismo, Rennán Espinoza consideró que este tema viene a ser un distractivo para desviarnos de los temas de fondo. Además de un intento por ganar popularidad a costa de un nuevo enfrentamiento contra el Congreso: “esto no es una estrategia para la seguridad ciudadana, no hay que pisar el palito, que no nos tomen de tontos. Este Congreso no es el mismo del Congreso pasado, hay gente distinta. Ni empezamos y ya nos tiran la primera piedra, la estamos esquivando, no queremos caer en ese juego. Lanzan una piedra para que nosotros reaccionemos y digan ante la opinión pública: vean, se aferran a los policías y a los privilegios, no quieren soltar la teta”.