Reniec: Ciudadanos brindarán información sobre su tipo de sangre al renovar y/o actualizar DNI

Ante promulgación de ley 32421 que exige como información personal en el Documento Nacional de Identidad el grupo sanguíneo de su portador, la titular del Reniec, Carmen Velarde Koechlin, indicó que vienen trabajando en aplicar dicha incorporación y hacerla efectiva de la manera más ordenada posible.

“No podría decirle a la sociedad “pasen todos para hacer el cambio” porque somos poco más de 34 millones de personas en el territorio nacional y 1.1 millones en el extranjero, y eso armaría largas colas. Lo que vamos hacer es un cronograma, cuando usted venga a renovar su DNI, usted va a declarar cuál es el tipo de sangre, si en algún momento hace una rectificación, pueda registrar también su grupo sanguíneo”, reveló la jefa de la mencionada entidad.





Uno de los procedimientos que goza de mayor consenso para incluir el grupo sanguíneo en el DNI, vendría a ser cuando el titular del mismo realice la renovación que corresponde cada ocho años. Otra manera sería cuando los ciudadanos realizan un actualización en su información, ya sea domicilio o estado civil.

“El registro tiene que recibir la información de las mismas personas, y lo que usted nos diga, eso es lo que vamos a colocar […] porque pudiese ser que nosotros le coloquemos un grupo sanguíneo que no es el suyo, y entonces estamos ofreciendo un registro que no tiene información viable; y segundo, lo estamos exponiendo al peligro, a que le pueda pasar mañana a usted algo, si es que le ponen otro tipo de sangre. No queremos hacer eso”

Dichas acciones permitirán conocer la distribución de habitantes con respecto a los grupos sanguíneos ABO y Rh y favorecerá las labores del banco de sangre ante la demanda de hematocomponentes en centros de salud.

