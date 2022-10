Reniec anuncia que desde hoy no emitirá actas de defunción de oficio tras falso deceso de Alejandro Sánchez

La jefa de Reniec, Carmen Velarde, anunció que a partir de este viernes 14 no se emitirán actas de defunción de oficio, asimismo, indicó que los deudos deberán acudir a la Reniec con el certificado de defunción impreso con el fin de tener un mejor control de los registros.

También te puede interesar: Alejandro Sánchez: Contraloría inicia investigación por registro de defunción del dueño de casa de Sarratea

En la conferencia de prensa, Velarde lamentó esta decisión por la ciudadanía porque al fallecer un ser querido, automáticamente se generaba dicho oficio, sin embargo, por la seguridad jurídica en los momentos que vive actualmente el país “amerita que hoy le demos esa prioridad”.

“Hemos tomado la decisión hoy, con todo nuestro comité directivo, de cerrar y dejar sin efecto la resolución gerencial que permitía la inscripción de las actas de defunción de oficio. Lamentamos muchísimo esta decisión y le pido perdón a la ciudadanía porque generalmente son entre 12.000 y 15.000 personas que fallecen y que en ese dolor de perder a un ser querido no tenían que venir a Reniec porque sabían que el acta se generaba de oficio. Pero lamentablemente la seguridad jurídica en los momentos difíciles que vive el país amerita que hoy le demos esa prioridad“, expresó.

En esa misma línea, señaló que los ciudadanos deberán acercarse a la entiendad con el certificado de defunción impreso con firma y huella del médico, solo de esa forma se sabrá que “no solo el médico lo emite, sino también qué persona está declarando la muerte de alguien”.

“Reniec no estará emitiendo actas de defunción de oficio a partir de hoy, lo que significa que los familiares o cualquier persona van a tener que acudir al Reniec con el certificado de defunción impreso, manual, emitido por un médico con su firma y su huella digital. Y van a tener que declarar la defunción. Así sabremos no solo qué médico lo emite, sino también qué persona está declarando la muerte de alguien, y qué posible interés pudiera tener si es que esa persona realmente no ha fallecido“, añadió.

También te puede interesar: Aguinaga sobre Alejandro Sánchez: “Un indicio más de la denuncia por organización criminal contra Pedro Castillo”

Más noticias en Exitosa: