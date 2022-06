Renato Tapia y su lamento por perder el repechaje: “Ese día murió algo en mí”

Un par de días después de la dura derrota ante Australia y la no clasificación al mundial de Qatar, Renato Tapia, volante de la selección peruana, utilizó sus redes sociales para lamentar lo sucedido e indicar lo afectado que está. Además, el futbolista del Celta de España señaló que son conscientes de que pudieron dar más.

“No hay palabras para describir lo que siento día a día, cada vez que vuelvo a pensar en que no estaremos en el mundial, me dan ganas de llorar y de no pensar en nada. Ese día algo en mi murió, aún sigo buscando qué. Sé que pudimos dar más, creo que todos lo sabemos, pero simplemente no fue nuestro día. Perdí muchas cosas este año por la selección, pero no me arrepiento de ni una sola y volvería a hacerlo por este grupo y por mi país. Será muy difícil sobreponerme a esta situación, pero lo tengo que hacer por mi bien y por los que me rodean, que tanto apoyo me brindaron durante todo este tiempo”, indicó Tapia en su cuenta de Instagram.

Tapia Cortijo aprovechó también en agradecer a la hinchada peruana por acompañar al equipo en las buenas y en las malas. También, remarcó que, aunque sea difícil, volverán más fuertes.

“Agradecer a todas las personas que fueron a Qatar, desde chico juré que iba a representar a mi país en el extranjero e inculcar a otras personas a que se sientan orgullosos de ser peruanos, HOY puedo decir que pude ayudar a que eso pase. Ser peruano no tiene precio, ser peruano es ser distinto, ser peruano es que a pesar de todas las circunstancias siempre estamos juntos, unidos. Juro que volveremos, sé que volveremos…”, concluyó.

GARECA AÚN NO DEFINIRÁ SI SIGUE O NO

El ‘Tigre’ Gareca manifestó que siente “dolor y frustración” por la derrota de su equipo ante Australia en penales por 5-4 que le impidió clasificar al Mundial de Catar-2022.

“Los sentimientos en estos momentos de dolor y frustración nos embarga a todos. Es una gran decepción”, dijo Gareca en conferencia de prensa tras el partido de repesca intercontinental entre la Conmebol y la Confederación Asiática disputado en Al Rayyan, al oeste de Doha.

Al ser preguntado si renovaría contrato con la selección inca, pues su actual compromiso terminó este lunes con la eliminación, respondió: “No es momento para hablar de eso ahora, una vez que lleguemos a Lima ya con el tiempo ya veré lo que hago.

