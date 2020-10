Renato Tapia: “Duele que el trabajo de la semana nos lo quiten de esa manera”

Renato Tapia, volante de la Selección Peruana y autor de uno de los goles ante Brasil, criticó el accionar del árbitro Julio Bascuñán ya que cobró diversas faltas en contra de la Blanquirroja pero no tuvo el mismo criterio con la Canarinha.



“Planteamos bien el partido, salimos a proponer y a jugar de igual a igual. Hicimos un buen primer tiempo, por consecuencia del partido nos empataron, pero hay muchas cosas que dejan que desear, no por parte del equipo, sino otros factores. Duele que el trabajo de la semana nos lo quiten de esa manera. Tuvimos el triunfo por momentos y luego el empate, nos duele muchísimo”, afirmó Tapia.

Por otra parte, habló de la jugada del segundo penal. “Veo que la pelota viene, Zambrano pone el cuerpo y Neymar se lo lleva de encuentro. El árbitro estaba a dos metros y cobró penal. Lo que me parece raro es que en todas nuestras jugadas se usó el VAR y en las de ellos no. No entiendo el criterio para eso”.