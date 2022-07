Remigio Hernani sobre nuevo ministro del Interior: “No tiene ningún conocimiento del sector”

En entrevista con Exitosa, el exministro del Interior, Remigio Hernani, mostró pocas expectativas tras la reciente designación del nuevo titular del Ministerio del Interior (Mininter), Mariano González, el sexto funcionario que ocupa ese cargo en menos de un año del actual Gobierno luego de la censura del Congreso a su predecesor, Dimitri Senmache.

Durante el diálogo con Manuel Rosas en Exitosa Perú, Hernani recordó el breve paso de González al frente del Ministerio de Defensa (Mindef) en el año 2016, después de revelarse que Lissette Ortega, su pareja sentimental en ese entonces y ahora esposa, trabajaba como asesora en dicha cartera.

“[Tiene] un pasado turbulento, él ha tenido a cargo el Mindef, donde no dejó ninguna buena impresión. Todo fue improvisado y un escándalo, lo del ministro del amor. Mezcló con las cosas personales con las cosas del Ministerio. No dejó ninguna huella y a los hombres se les reconoce por la huella que dejan y las obras que hacen“, declaró en nuestro medio.

“No tiene ningún conocimiento del sector Interior. Absolutamente. Estoy seguro que no tiene ningún conocimiento de este sector tan difícil de manejar“, agregó.

De esta manera, el exfuncionario adelantó que la gestión de Mariano González al frente del Mininter será improvisada al considerar que carece de experiencia y trayectoria en el referido sector.

“Una persona decente y un profesional a carta cabal no acepta cosas que no sabe. Un abogado no puede aceptar ir como ministro de Salud porque no conoce el tema, tiene que ser un médico. No está preparado, no tiene ninguna preparación. Lo que va a hacer es improvisar“, enfatizó.

Por otro lado, manifestó que este nombramiento del presidente Castillo traerá muchos problemas a la Policía Nacional del Perú (PNP) pues, según detalló, disminuirá el apoyo político, económico y tecnológico a la institución policial, lo que acentuará los índices de criminalidad en el país.

“[Su designación] implica más caos, más problemas a la inseguridad, y a la población en general, porque el comandante general de la Policía no tiene el apoyo político necesario ni tampoco los apoyos económicos y tecnológicos, pues todo cuesta, pero cuando no se comprende el tema, es bien difícil que se pueda ayudar”, enfatizó.

Sobre los prófugos Juan Silva, exministro de Transportes y Comunicaciones; Bruno Pacheco, exsecretario del Despacho Presidencial; y Fray Vásquez, sobrino del jefe de Estado, Hernani sostuvo que el flamante titular del Mininter “entorpecerá” la búsqueda. “Si hay una captura, será una labor de la PNP, pero no del ministro”, puntualizó en Exitosa.

