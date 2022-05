Remigio Hernani sobre destitución de comandante general de la PNP: “Hay un manoseo muy grosero por parte del Gobierno”

En entrevista con Exitosa, el exministro del Interior, Remigio Hernani, criticó la destitución de Vicente Tiburcio como comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP) a cargo del nuevo titular del Mininter, Dimitri Senmeche, indicando que hay un “manoseo grosero” por parte del Gobierno del presidente Pedro Castillo.

En plática con Manuel Rosas, en ‘Exitosa Perú’, el antiguo funcionario mostró su total desacuerdo con la forma en la que se colocó a Luis Vera Llerena en el alto cargo policial. Asimismo, denunció que el también exministro del Interior, Gino Costa, es el “verdadero” encargado del departamento.

“Definitivamente hay un manoseo muy grosero por parte del Gobierno, ahora estamos viendo con mucha tristeza la llegada de los caviares, en realidad el ministro del Interior no es ese señor que funge en este momento, el verdadero ministro es Gino Costa y todos los que están a su alrededor. (Carlos) Basombrío, el señor (Luis) Valdez, que definitivamente han tenido, hace como 20 años, mucho poder en el ministerio del Interior y ahora lo han recuperado totalmente”, sostuvo.

Con respecto al saliente encargado de la PNP, Vicente Tiburcio, Hernani alabó su trabajo y trayectoria, tildando de “grosera” la forma en la que fue destituido de su función por parte de Dimitri Senmeche, a quien señaló como una persona que “no sabe donde está parado” en cuanto a resolver el tema de la inseguridad de los ciudadanos en las calles. El exministro fue tajante al declarar que la nueva cartera del Interior “va a empeorar la situación”.

“El señor Tiburcio es un comandante general de reconocida trayectoria, un hombre brillante en el tema de investigación criminal, y en forma grosera lo saca este nuevo ministro que no sabe ni donde está parado en el tema de la seguridad ciudadana. En poco tiempo va a salir y no va a hacer absolutamente nada. No va a mejorar un ápice de la inseguridad, peor va a estar. Así de cruda es la situación que vivimos y como manosean a la Policía.”, expresó.

Finalmente, Hernani tuvo fuertes calificativos ante el circulo oficialista del presidente Castillo, a quien llamó “organización criminal”, además de afirmar que para el mandatario la lucha contra la delincuencia es uno de los temas más irrelevantes.

“Para el señor Castillo la seguridad ciudadana es un tema de quinta categoría, no le interesa, si ellos mismos son una organización criminal, a donde podemos llegar”, sentenció.

