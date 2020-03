Reino Unido: primer ministro Boris Johnson confirmó que dio positivo por coronavirus

El primer ministro británico, Boris Johnson, confirmó – a través de un anuncio oficial – que dio positivo por coronavirus. Se sometió a la prueba luego de haber sentido varios de los síntomas de esta enfermedad, dio positivo por el covid 19 y ahora estará aislado, trabajando a través de videoconferencias.

“En las últimas 24 horas, he desarrollado síntomas leves y he dado positivo por coronavirus”, afirmó el líder conservador, quien hasta el momento ha sido criticado por su política para enfrentar el avance del coronavirus en este país. Este – junto a Donald Trump, en Estados Unidos – ha sido de los jefes de Estado a nivel mundial que han minimizado el impacto de la pandemia, no asumiendo las drásticas medidas de aislamiento que sí han tomado otros países.

Existe preocupación debido a que Carrie Symonds, pareja sentimental de Johnson, se encuentra embarazada. Es por ello que, Boris Johnson no podrá mantener contacto con ella para salvaguardar la vida de quien será el primer hijo de la pareja.

Recordemos que, el 3 de marzo pasado Boris Johnson aseguró – en un mensaje por televisión – que le había dado la mano a pacientes con coronavirus y que seguiría haciéndolo, en claro respaldo a su política de no asumir medidas drásticas para evitar el avance del covid 19, en salvaguarda de la economía. Hoy su contagio es un duro golpe para esta política asumido por el Reino Unido.