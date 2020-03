Reimond Manco se defiende tras críticas por pedirle camiseta a Ignacio Fernández

Reimond Manco salió al frente ante las críticas que recibió por pedir intercambiar camisetas a Ignacio Fernández, pese a la abultada goleada (8-0) que River Plate le propinó a Binacional por Copa Libertadores.

En declaraciones a la prensa, Manco no dudó en elogiar a Fernández, a quien calificó como un crack. “Es un chico al cual yo admiro y tuve la oportunidad de cambiarle camiseta, y lastimosamente no se vio eso en cámaras, simplemente se vio otra cosa. Cambiamos camiseta, y eso no va a cambiar en nada el resultado”, manifestó.

“Te van a meter diez, te van a meter doce (goles), y eso no quita que venga alguien e intercambien camiseta. En el fútbol peruano, cuando me ha tocado golear, han venido y me han pedido camiseta. Y no por eso tengo que pensar mal del jugador”, añadió.

Al respecto, ‘Rei’ reconoció que River Plate “pasó por encima” a Binacional. “Fueron muy superiores. Y perdimos 8 a 0 gracias a Raúl (Fernández) porque pudieron habernos hecho 12 o 13 goles”, sentenció.