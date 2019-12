Regidor pide disculpas a vecinos por no cumplir su labor de fiscalización

Este jueves, el regidor del Concejo Provincial de Mariscal Nieto, Salomón Apaza Yucra, pidió disculpas públicas por no cumplir su labor de fiscalización, como lo prometió durante su campaña.

“Si hay sectores que me dieron su voto y vecinos que confiaron en mí y aún no ven mi trabajo, pido las disculpas públicas y me comprometo a seguir trabajando al otro año, a favor de la colectividad moqueguana”, indicó.

Apaza Yucra no habría realizado ninguna denuncia de irregularidad o acto de corrupción sobre la actual gestión de la Municipalidad de Mariscal Nieto en Moquegua.

Asimismo Apaza aseguró que si habría realizado el seguimiento de algunas obras de las cuales hizo las correcciones necesarias de las falta encontradas.

Cabe recordar que el regidor fue elegido como concejal por el partido Peruanos por el Kambio (PPK), y debido a su falta de fiscalización y su viaje a Huánuco junto al alcalde Cárdenas, algunos militantes le pidieron alejarse del partido.